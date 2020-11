Militares apreendem mais de três quilos de entorpecentes e escopeta

Uma guarnição da Companhia de Policiamento com Cães (CpCães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, apreenderam 3, 294 gramas de substância aparentando ser maconha. O fato ocorreu na tarde de domingo, 01 de novembro, no bairro Plácido de Castro, rodovia Transacreana.