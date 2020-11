Condutor invade residência e Corpo de Bombeiros é acionado para retirar veículo

Retirada a bateria do automóvel, visto a estabilidade da casa comprometida, pois as paredes da varanda foram totalmente destruídas pelo impacto e a esposa da vítima que estava dormindo foi atingida e levada ao PS pelo Samu.

Na manhã desse domingo, 01, na Rua Sergipe, Bairro Escola Técnica, a guarnição do 4° BEPCIF localizado no município de Cruzeiro do Sul, deslocou-se até o endereço citado para realizar a retirada de um veículo Saveiro cujo condutor embriagado havia perdido o controle e invadido a varanda de uma residência.

O condutor também foi conduzido ao PS pelo Samu alegando fortes dores no Tórax.

Com a chegada do Guincho do Detran o Bombeiros auxiliaram na retirada do veículo.