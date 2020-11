Prefeita Socorro Neri é homenageada por ex-alunos da UFAC

A prefeita de Rio Branco, candidata à reeleição, Socorro Neri, teve um domingo de emoção e pode relembrar alguns momentos da sua trajetória como professora.

Ex-alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Acre (Ufac) relataram histórias vividas com a professora Socorro Neri, que por diversas vezes estendeu a mão e os deu apoio para vencer desafios.

Francisca Gadelha, hoje também professora, disse que conseguiu entrar no curso de Pedagogia da Ufac, mas por pouco não pode dar continuidade aos estudos. E num dos momentos mais difíceis de sua vida, a professora Socorro Neri foi mais do que a mestre da sala de aula.

“Essa mulher que hoje eu chamo de anjo, foi ela quem me deu uma luz no fim do túnel. Se eu estou aqui falando um pouquinho do que sou hoje, eu agradeço a você, que me deu uma oportunidade, que me deu uma chance, que segurou na minha mão até eu terminar meu curso. Foi com a senhora que eu aprendi me valorizar e lutar por meus direitos enquanto mulher. Hoje eu vim até aqui lhe agradecer por ter me ajudado num dos momentos que eu mais precisei de apoio. Tenho muito admiração por você ser essa mulher sábia, dedicada, profissional e sensível aos causas dos menos favorecidos”, contou Francisca bastante emocionada.

A professora Rosilene Alexandrino, também ex-aluna, falou que Socorro Neri é um dos seus maiores exemplos de ser humano. “Pra mim a senhora é uma referência. Por tudo o que a senhora é: profissional, mulher, mãe, vó e educadora. E eu sei que todas essas suas qualidades também estão presentes também nesse momento desafiador que é ser prefeita da nossa cidade. Você poderia estar muito bem agora aposentada, viajando, curtindo sua família, suas netas, mas não, você pensa na coletividade e não qualquer pessoa que encara uma batalha dessas. Minha gratidão por cuidar com tanto carinho, seriedade e competência da nossa cidade”.

Emocionada, Socorro Neri, recordou dos momentos em sala de aula e afirmou que o encontro permitiu que ela tivesse o estoque de afetos recarregados diante de uma campanha eleitoral com dias difíceis, mentiras e falta de real compromisso com Rio Branco.

“Vocês não fazem ideia do quanto eu chorei escondida aqui com essa máscara com os relatos de cada um de todos. Vocês me dão orgulho pelo que estão fazendo, pelo que se tornaram, pelo que modificaram na própria vida. Saibam da minha gratidão pela presença de vocês aqui, por esse abraço que vocês estão me dando num momento em que de fato estou precisando. Me senti abraçada, respeitada, acariciada e ao mesmo tempo com ânimo renovado para buscar construir de um jeito novo a gestão da nossa cidade”, finalizou.