Saiu mais uma convocação de processo seletivo do Detran do Acre

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 2, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), divulgou nova convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Detran.

A convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado segue na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição, nome, nota e classificação. Confira: DO17146495150356.pdf.

Os candidatos devem comparecer até o dia 3 de junho de 2024, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes endereços para a entrega de documentos:

– BrasilEia: Sede da 6ª Ciretran, Rua 12 de outubro, 635, Três Botequins

– Cruzeiro do Sul: Sede da 1ª Ciretran, Av. Copacabana, 658, Floresta

– Rio Branco: Sede do Detran, Estrada Dias Martins, n° 894, Jardim Primavera

Apresentando a documentação especificada, incluindo foto 3×4 recente, carteira de identidade, CPF, título eleitoral, certidão de quitação eleitoral, certificado de reservista para homens, entre outros documentos listados no edital.

Para mais informações, os candidatos podem contatar o Detran pelo telefone (68) 3226-4412 ou a Secretaria de Estado de Administração pelo endereço eletrônico: concursos.gov@gmail.com.