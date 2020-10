O fenômeno Halo Solar chama a atenção e até assusta moradores de Rio Branco nesta sexta-feira (23). O Sol apareceu com um enorme anel em sua volta sob o céu de Rio Branco, parecendo um arco-íris arredondado.

Fotos e mais fotos foram postadas do Halo Solar na capital do Acre. O fenômeno agitou as redes sociais.

O Halo Solar é um fenômeno óptico caracterizado pelo surgimento de um círculo ao redor do sol. Ocorre na troposfera, a cerca de 17 quilômetros de altitude, quando a luz do sol é refletida e refratada por cristais de gelo presentes na atmosfera terrestre, causando assim a dispersão da luz. O formato circular está ligado à estrutura hexagonal desses cristais.

O fenômeno da refração consiste na mudança de direção e velocidade da luz ao passar de um meio para o outro. Os cristais de gelo presentes na atmosfera funcionam como pequenos prismas que decompõem a luz branca do sol nas cores primárias, formando assim o halo solar de forma semelhante ao que ocorre com o arco-íris.