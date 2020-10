Faccionados são presos após PM intervir em disputa por território no 2º Distrito de Rio Branco

Assessoria de Comunicação da PMAC

Militares da Companhia de Policiamento de Choque (CPChoque), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), prenderam, na noite desta quinta-feira, 22/10, cinco suspeitos de serem membros de facções criminosas. A ação ocorreu no 2° Distrito de Rio Branco.

Os militares foram acionados para intervir em um confronto entre faccionados no bairro Cidade Nova. Os policiais intensificaram o patrulhamento na região e seguiram para o bairro 6 de Agosto, onde se depararam com um veículo VW Gol de Cor vermelha, suspeito de participar do confronto.

A guarnição deu voz de parada ao veículo, que desobedeceu e tentou fugir. Mas acabou interceptado nas proximidades da 4ª ponte. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, porém, no interior do carro foram localizadas duas armas de fogo, sendo uma calibre .380 e outra calibre 9 milímetros, com 16 munições intactas.

Os militares constaram que um indivíduo estava ferido. Segundo os próprios conduzidos, o homem acabou ferido no momento do confronto com a facção rival, ainda no bairro Cidade Nova.

O ferido recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os demais indivíduos foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso