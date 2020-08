Covid-19 faz mais quatro mortos 176 infectados nesta quinta-feira (20)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 176 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, nesta quinta-feira, 20. Assim, o número de infectados saltou de 23.146 para 23.322 nas últimas 24 horas.

Mais 4 mortes foram registradas, 3 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, sendo 2 de Epitaciolândia e 2 de Feijó, com idades entre 7 meses e 83 anos, fazendo com que o total de óbitos suba de 591 para 595 em todo o estado.