Ex-técnica do RBFC diz que episódio com goleiro Bruno a deixou mais forte      

Destemida. Assim se define a profissional de educação física Rose Costa, que acumula 30 anos de experiência na área.

Ex-técnica da equipe feminina do Rio Branco, ela pediu desligamento do clube ao tomar conhecimento da contratação do goleiro Bruno Fernandes, que cumpre pena em regime semiaberto pelo feminicídio de Eliza Samudio, em 2010. Em meio a oportunidades restritas às mulheres no futebol, tomar a decisão de se demitir não foi uma tarefa fácil, principalmente porque não envolvia só a sua carreira, como também a de outras atletas convidadas por ela para integrar o time e que estão sem perspectiva de contar com o apoio de outra treinadora.

“Apesar de angustiante, esse episódio me fortaleceu e abriu meus olhos enquanto coletivo e mulher em uma sociedade machista. Eu não tenho medo do amanhã”, declara.

Continue lendo