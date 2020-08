Márcio Bittar critica derrubada de veto que permite reajustes para servidores durante a pandemia

O senador Márcio Bittar (MDB) publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 20, explicando o motivo de ter votado a favor do veto do presidente Jair Bolsonaro que impediu a concessão de reajustes a servidores públicos durante a pandemia do novo coronavírus.

Mesmo sem o voto de Bittar, o Senado decidiu nesta quarta-feira, 19, por 42 votos a 30, derrubar o veto. O impedimento dos reajustes foi uma contrapartida definida pelo governo para aprovar o pacote de socorro de R$ 60 bilhões a estados e municípios, cujos cofres foram abalados pela pandemia.

Ao aprovar o pacote, o Congresso autorizou que governos locais reajustam salários de funcionários da saúde e da segurança pública que trabalham na “linha de frente” do enfrentamento à Covid-19. Mas o governo vetou, por considerar que a verba enviada não poderia ser desviada para isso.

Bittar lamentou a derrubada do veto pelo Senado em um momento “em que milhares de pais de famílias perderam os seus empregos, assim como outros tantos que, para não perdessem o seu sustento, tiveram que aceitar redução salarial”.

“Não podemos permitir agora que outros categorias públicas que recebem dinheiro público peçam aumento salarial. Vejam bem, para o servidor público o Congresso Nacional e o presidente Bolsonaro garantiu e ninguém perdeu os seus empregos, ninguém teve salário atrasado e todos recebem em dia. Será se não dá para esperar pelo menos um ano e pouco sem pedir aumento?”, questionou o parlamentar.

O emedebista encerra pedindo que a Câmara dos Deputados corrija o erro cometido pelo Senado Federal.

“A solidariedade verdadeira tem que ser com esses milhões de brasileiros que não tem o que comer no final do mês. Nesse momento, qualquer categoria que receba dinheiro público não é de pedir aumento. Peço que a Câmara dos Deputados corrija esse erro do Senado”, encerrou.