Vândalos atacam dois ônibus na BR-364, entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Dois ônibus da empresa Transacreana, que transporta passageiros de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e na rota contrária, foram atacados por vândalos à base pedras na BR-364. Os ataques aconteceram entre os Rios Liberdade e São João. Em nenhum dos casos houve feridos.

O primeiro caso foi registrado na noite de terça-feira, 23, no veículo que seguia de Cruzeiro do Sul para Rio Branco. Na noite de ontem, 24, o ônibus atacado seguia da capital para o Vale do Juruá. Os dois ataques foram registrados no mesmo lugar da BR-364.

“Nós pensamos que eles jogam a pedra para o ônibus parar e eles assaltarem. Nós vamos registrar o caso a Polícia Civil e buscar a presença da Polícia neste local. O vidro do ônibus é reforçado e tem uma película para evitar que o vidro seja estraçalhado”, contou Francisco Virgulino, gerente comercial da Transacreana em Cruzeiro do Sul.