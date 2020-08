CRM notifica MPT e Sesacre acerca da precariedade de condições de trabalho na UTI-Covid

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) notificou o Ministério Público do Trabalho, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) após receber denúncia acerca da precariedade e da insuficiência de condições de trabalho na UTI-Covid da unidade, que é uma das referências do Estado no atendimento de pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

A informação é que o local está sem ar-condicionado, e, portanto, existe a carência de um ambiente climatizado que ofereça conforto aos pacientes e garanta melhor desempenho profissional dos que atuam no hospital.

No documento, o Conselho ressalta que os aparelhos de ar-condicionado são considerados também equipamentos hospitalares, que contribuem para a manutenção das condições assépticas do ambiente, não se tratando apenas de conforto, mas também de qualidade do ambiente interno, o que merece especial atenção por parte dos gestores.

Por fim, o CRM solicitou manifestação por parte da Sesacre e direção do HUERB sobre a situação, além de providências para garantir condições de trabalho apropriadas, visto que doenças e quadros infecciosos são transmitidos através do ar, o que pode complicar o quadro dos pacientes. No caso do MPT, o Conselho pede que sejam tomadas providências que o órgão julgar necessário.