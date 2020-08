Acreanos que vivem do Bolsa Família superam em 10 mil as pessoas  que tem carteira assinada 

No Acre e outros nove Estados o número de beneficiários do Programa Bolsa Família supera o de trabalhadores com carteira assinada, segundo levantamento do Poder 360.

No Acre são 80.052 pessoas trabalhando com carteira assinada, segundo esse levantamento. 90.815 acreanos estão no Bolsa Família. A diferença é de 10.763 pessoas no PBF comparando com o grupo que tem carteira assinada.

O Governo Federal começou nesta 3a semana de agosto a realizar o pagamento do Bolsa Família: somado á quinta parcela do Auxílio Emergencial, mais de R$90 milhões estão circulando na economia local.

Seis desses Estados com mais pessoas no BF que no mercado formal são da Região Nordeste, e quatro da Região Norte. Na Região Norte, os estados que não estão no ranking são Tocantins, Rondônia e Roraima.

Até março eram 8 Estados com mais benefícios do que empregos formais. O Bolsa Família ultrapassou as vagas com carteira de trabalho assinada no Amazonas e em Sergipe a partir de abril. Existiam 10 Estados com mais beneficiários já em 2018, número que caiu em 2019.