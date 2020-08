Frio afetará população de rua do Sul ao Acre, alerta Ministério da Cidadania             

Devido à onda de frio intenso que começa a atingir vários Estados do país -incluindo o Acre – o Ministério da Cidadania trabalha de forma articulada com a Defesa Civil para garantir proteção à população mais vulnerável, em especial as pessoas em situação de rua.

Até o começo da tarde desta quinta-feira (20) nenhum alerta semelhante foi emitido no Acre mas o Ministério da Cidadania vê “perigo potencial” da friagem aos moradores de rua. Em Rio Branco, centenas de pessoas dormem nas praças, abrigos de ônibus, Parque da Maternidade, Terminal Urbano e outros locais.

A previsão é que as temperaturas caiam para 15o graus neste fim de semana. “A condição climática atípica chega nesta quinta e vai provocar quedas bruscas de temperatura no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e sul do Amazonas”, lembra o Ministério da Cidadania.

A Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania (SNAS) alerta para que a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) esteja mobilizada para garantir o abrigamento temporário dessas pessoas, reforçando também a atuação das equipes de abordagem social nos territórios. É necessário ter atenção com moradores de áreas rurais e povos e comunidades tradicionais.

“Além disso, é importante que as equipes do SUAS estejam articuladas com a Defesa Civil para a arrecadação e a distribuição de cobertores e agasalhos, tanto para moradores de rua quanto para as organizações da sociedade civil que ofertam o serviço de acolhimento”, diz o Ministério.