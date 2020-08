Prefeitura e SEBRAE se unem para realizar licitação de contratação da gestora do Aquiri Shopping

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA), reuniu nesta sexta-feira, 07, com a superintendência do Sebrae no Acre, para organizar a mobilização da classe empresarial, associação, federação e outros setores organizados para o processo de licitação e posterior contração de uma empresa para fazer a gestão administrativa do Aquiri Shopping, empreendimento que vai abrigar 502 lojistas.

Conforme Paulo Sérgio Braña, secretário da SAFRA, a ideia é fazer uma ampla mobilização junto às empresas do Acre, visto que também participarão da licitação empresas de fora do Estado, através do certame eletrônico. “Viemos aqui no Sebrae pedir apoio para a gente fazer um momento no espaço do Aquiri Shopping com a presença da prefeita Socorro Neri e de outras autoridades, organizar uma detalhada apresentação do projeto e explicar com critérios quais os resultados socioeconômicos que o Município almeja com essa ação”, explicou.

Nos dias 3,4 e 5 (segunda, terça e quarta-feira) a SAFRA realizou na quadra do Colégio Acreano um encontro com lojistas para tratar da assinatura do termo de adesão, onde vai constar um acordo em que eles estão indo para o Shopping, sob novo regramento. Agora, em 2020, com a aprovação na Câmara de Vereadores do Projeto de Lei Complementar N° 14/2020 que instituiu o Aquiri Shopping, será publicado novo decreto contendo todos os nomes dos comerciantes.

“O Trabalho que realizamos no início da semana podemos dizer que foi um sucesso. Os lojistas colaboraram conosco de forma plena e demonstraram possuir um sindicato muito organizado, nos deram toda a colaboração necessária e com comparecimento de 100%. Nós fizemos um agendamento por hora para evitar aglomeração e eles respeitaram”, esclareceu Alice Balado, gerente de projetos da SAFRA.

Marcos Antônio Carneiro Lameira, presidente do SEBRAE, disse que o órgão tem sido parceiro da Prefeitura de Rio Branco desde o início da ideia de construção do agora denominado Aquiri Shopping.

“A Prefeitura de Rio Branco procurou o SEBRAE para que nós possamos divulgar nos outros estados e também convidar as entidades de classe, associações comerciais e os empresários para que eles tenham a possibilidade de conhecer e fazer parte desse processo de credenciamento de licitação. A ideia é que estas se sintam na condição de vencer o certame e serem contratadas para fazer, com qualidade, a gestão do Shopping”, ponderou Lameira.