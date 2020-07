Movimento aplaude professores pelo trabalho durante a pandemia

Com a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, as salas de aula, as carteiras e os pátios ficaram vazios. Apesar do momento inédito na história, professores e professoras redobraram a atenção, revisaram suas técnicas pedagógicas e desafiaram a falta de tecnologia.

Por isso, orgnanizações educacionais e ativistas promoverão na próxima sexta-feira, 31 de julho de 2020, às 20h, uma salva de palmas nacional para valorizar a educação e a atuação dos educadores nesse desafio coletivo.

Diante desse cenário de transformação, e no meio de tantas desigualdades e disparidades no país, dez organizações da sociedade civil – Associação Nova Escola, Conectando Saberes, Ensina Brasil, Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho, Fundação Victor Civita, Instituto Península, Porvir, Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e Todos Pela Educação – lançam o desafio de unir pais, mães, filhos, tios, avós e amigos em um grande gesto de reconhecimento na mobilização #AplaudaUmProfessor.

Algumas pesquisas indicam que cerca de 54% dos pais e responsáveis acreditam que as crianças e os jovens estão motivados, mesmo frente à pandemia do novo coronavírus. No entanto, 70% dos estudantes dizem que estão estressados e ansiosos. Esses números foram obtidos em duas pesquisas – uma coletada pela Fundação Lemann com mais de mil pais ou responsáveis e outra do Conjuve em parceria com Em Movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão Mundial.

Grande parte do esforço de motivação desses alunos pode ser atribuída ao trabalho dos profissionais da educação: a rotina de 7 em cada 10 professores, das redes pública e privada, mudou muito ou totalmente com a crise sanitária, mas, apesar de tantas transformações, pelo menos 60% deles estão aproveitando para se aprimorar e fazer cursos. Esses últimos dados são da pesquisa do Instituto Península, “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil”.

Para saber mais sobre a campanha, acesse o site da #AplaudaUmProfessor.