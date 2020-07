Ministério cria comissão para avaliar parceria com ongs de combate às drogas

Fachada dos Ministério da Cidadania, Controladoria-Geral da União (CGUPR) e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Com a troca de governo, o nome dos novos Ministérios do governo federal foram incluídos na fachada dos prédios da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Como algumas das pastas foram fundidas, o letreiro nas fachadas mudou. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado