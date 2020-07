Ilderlei articula construção do 1° complexo habitacional de Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, esteve reunido na tarde desta quarta-feira (15), em Brasília, com o secretário adjunto da Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Mauro Filho, para solicitar a devolução do terreno onde funcionava a Radiobrás, em Cruzeiro do Sul.

Localizado no bairro do Remanso, o espaço tem cerca de 10 hectares e pertencia ao município, mas foi cedido para a União há muito anos para a instalação das torres de transmissão. Com a desativação da Radiobrás, o prefeito Ilderlei quer a devolução do terreno.

“Estou há mais de um mês enviando documentos para a Empresa Brasileira de Comunicação, então eu fui lá no setor de Patrimônio da União, falar com o secretário adjunto Mauro para tentar adquirir este terreno de volta. O secretário tem um carinho especial pela nossa cidade, já foi à Cruzeiro do Sul no ano passado, conhece nossa realidade e tenho certeza que vai nos ajudar a consolidar esta demanda”, explicou o gestor.

Com a devolução, o objetivo do prefeito Ilderlei é transformar o local no primeiro complexo habitacional predial de Cruzeiro do Sul.

“Lá vai atender as demandas das famílias de baixa renda que não tem uma habitação. No local construiremos prédios com apartamentos e vai ter área de lazer, praça, creche, quadras, campo de grama sintética, área de caminhada, parque, mercados, enfim, um complexo com várias estruturas que vão beneficiar o desenvolvimento e a qualidade de vida da população”, detalhou o prefeito.