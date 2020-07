O título do famoso filme de humor americano que retrata a cena de um avião desgovernado, pela ausência do piloto, pode-se aplicar perfeitamente neste episódio político envolvendo a escolha do candidato a prefeito de Rio Branco pelos PROGRESSISTAS, que a exemplo da aeronave no cinema ficou sem rumo. O Gladson Cameli, que era para ser o grande comandante do voo o deixou à deriva. Uma hora autoriza o senador Sérgio Petecão (PSD) a fazer a articulação para a escolha de uma candidatura própria para a prefeitura da capital. O PROGRESSISTAS referenda o nome do ex-prefeito Tião Bocalom à PMRB, o Gladson esquece tudo que foi acertado com o Petecão e com os dirigentes dos PROGRESSISTAS, e promete apoio à prefeita Socorro Neri; depois esquece e pede para ser colocado o nome do ex-deputado Ney Amorim (PROGRESSISTAS) no bule. Ontem, em Brasília, numa reunião com a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) declarou apoio ao Bocalom. Até posaram juntos numa foto o Gladson, a Mailza e o Bocalom, para registrar o desfecho. A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), política recatada, me liga para anunciar o acordo. Pela sua honradez, a Mailza jamais ligaria para dar uma notícia criada. E tem a minha credibilidade. E quando se pensa que o Gladson tinha conseguido evitar que o avião do PROGRESSISTAS estalasse e caísse, o Gladson volta à cena dizendo não estar nada definido e que apoiará a Socorro Neri. Por tudo o que está acontecendo, não é demais dizer: APERTEM OS CINTOS…O PILOTO SUMIU!

COM TODO RESPEITO



Com todo o respeito que o governador Gladson merece, não creio em hipótese alguma que a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), seríssima, tenha forjado uma situação de dizer que, no café da manhã, ontem, em Brasília, ele declarou apoio ao Tião Bocalom para a PMRB.

NÃO É BOM PARA NINGUÉM

A indefinição não é boa para a Socorro Neri, para o Tião Bocalom e nem para o Gladson. Já podia ter acabado com este cenário de desgaste. Deveria ter chegado no PROGRESSISTAS e dito: minha candidata é a Socorro Neri, e quem quiser seguir, que me siga. E ponto final.

COISA MAIS DESGASTANTE

Este jogo de disse e não disse, cria um clima desgastante para a imagem do governador.

CONSTRANGIMENTO POLÍTICO

A sua declaração a um site da cidade falando que querem lhe forçar a apoiar a um candidato, lhe obrigaram bater uma foto com o Bocalon, causou um constrangimento à senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), que é presidente do seu partido, e tem tido uma conduta correta.

CLIMA TENSO

Este rompante do Gladson cria um clima tenso dentro do seu partido. Alguém precisa dizer ao governador que sem candidatura própria o PROGRESSISTAS, não será beneficiado pela legenda partidária, o que vai prejudicar seriamente a chapa para vereador e pode não eleger ninguém.

COLOCANDO NA MESA

Eu não tenho problema de comentar fatos que desagradam ao governador. Tampouco o de registrar os seus feitos positivos. Já lhe elogiei várias vezes. Não sou cabo-eleitoral do senhor Tião Bocalom (acho, inclusive que, ele tem um discurso atrasado e chato pra cacete), mas não abro mão de fazer comentários sobre este disse e não disse, dentro dos PROGRESSISTAS. O BLOG não tem candidato. E não devo satisfação a nenhum político. Registro fatos. Ponto final.

PEDRO OU PEDROCA

Como jornalista de mais de 40 anos na lida política, tanto faz o governador Gladson apoiar o Pedro ou Pedroca. Não sou torcedor. O que pesa contra o governador Gladson é esta sua indefinição. Se não quiser seguir com o seu partido, o que não é lógico, é um direito seu. A democracia permite a liberdade de escolha partidária.

NÃO VOU BRIGAR COM A NOTÍCIA

Se um político que considere sério me dá uma declaração política eu publico, não me interessa se a repercussão será negativa ou positiva, se alguém vai gostar ou não. E não vou abrir do princípio de divulgar sem censura, de dar opinião, nesta campanha para a PMRB.

VAMOS TOCAR EM FRENTE

O senador Sérgio Petecão (SD), com a sua experiência, disse ontem que nada disso mexe com os seus nervos. E que se o Gladson Cameli não apoiar o candidato do seu partido à PMRB, é uma escolha a ser respeitada: “ele fica com a Socorro Neri e nosso grupo com o Tião Bocalom”.

FORÇA DA PALAVRA

O senador Sérgio Petecão (SD) diz que, o que mais cativa é a palavra, e não tem nenhuma dúvida que os dirigentes do PROGRESSISTAS manterão a promessa de manter a candidatura própria do partido à prefeitura de Rio Branco.

SEGURO MORREU DE VELHO

E ante esta confusão toda, ressabiado, o deputado Jenilson Lopes (PSB), caladinho, vai articulando a formação de uma frente de partidos de esquerda para dar apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri para mais um mandato. Jenilson é um político declarado de esquerda.

SONHOS MAJORITÁRIOS

O deputado Jenilson Lopes (PSB) tem sonhos majoritários para 2022, de disputar o Senado ou entrar numa chapa de vice-governador, o que ficaria facilitado com mais um mandato da prefeita Socorro Neri.

CONVERSAS NO IACO

O vice-governador Major Rocha falou ao BLOG, que o PSDB trabalha com dois cenários na eleição municipal de Sena Madureira. Toinha Vieira (PSDB) ser vice na chapa do prefeito Mazinho; e no outro cenário a Toinha disputar a prefeitura com a Charlene Lima (PTB) de vice.

CONVERSANDO É QUE SE ENTENDE

O candidato a prefeito da capital, Daniel Zen (PT), está conversando com partidos de esquerda para a formação de uma frente para somar na sua candidatura. A hora é de buscar alianças, pois o quadro para a eleição deste ano está muito confuso e não se sabe como ficará.

MUITO COMPETITIVA

Basta dar uma olhada na chapa de candidatos a vereadores do PSB para se ver que é uma das mais competitivas da eleição. É repleta de medalhões, que passaram com sucesso pelas urnas.

TREMENDO BESTEIROL

Um discurso que não vai pegar na eleição é de que este ou aquele candidato é de esquerda.

PÉ NO SACO

Caso o Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) seja mesmo candidato a prefeito de Rio Branco, que nos poupe da louvação pé no saco da sua administração em Acrelândia e das vacas mecânicas.

MOLHO ESPICHADO

Quem está de olho espichado para virar um nome alternativo à PMRB é o deputado Ney Amorim (PROGRESSISTAS), mas como galo novo no partido não canta alto. E para ser vice da Socorro Neri o PROGRESSISTAS teria de queimar a aliança com o PSD e virar puxadinho do PSB.

NÃO BAIXARÁ A CABEÇA

Numa hipótese remota do PROGRESSISTAS abdicar de ter uma candidatura própria por causa da pressão do Gladson, o grande atingido seria o senador Sérgio Petecão (PSD). Não me perguntem qual seria a reação do Petecão, mas acho que não aceitaria a traição sem reagir.

SEM PRESSA

O PSDB está sem pressa de indicar o vice do candidato a prefeito da capital, Minoru Kinpara (PSDB). Está certo. Ninguém sabe como terminará esta grande confusão nos PROGRESSISTAS.

NÃO AVANÇOU

O grupo palaciano não conseguiu avançar e continua sem um candidato de densidade eleitoral para enfrentar a candidatura do Fagner Sales (MDB) para a prefeitura de Cruzeiro do Sul.

LONGE DA CONFUSÃO

O PSDB e o MDB são os únicos dos grandes partidos que estão com a situação eleitoral organizada e com candidaturas próprias definidas para a prefeitura da capital. O epicentro da confusão é o PROGRESSISTAS, onde um dia se fala uma coisa, e horas depois se fala outra.

FALÁCIA DAS GRANDES

Quem está no poder é sujeito às críticas. Mas, são injustos e falsos os ataques à prefeita Socorro Neri de que privilegia bairros ricos, com as obras da prefeitura. É só ir aos bairros periféricos para ver que são fake news. Não se derruba adversário político com mentira.

DENTRO DE UM PLANEJAMENTO

É que muitos políticos não caíram ainda na real que a era do amadorismo na gestão pública foi varrida na PMRB. Tudo é feito dentro de um planejamento e não para atender este ou aquele político, para se beneficiar individualmente como se fosse o pai das obras. São outros tempos.

FRASE MARCANTE

“Rir é o melhor cosmético para o seu exterior e a melhor medicina para o seu interior”. Phil Bosmans.