Duarte parabeniza governador por inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco

Na sessão on-line desta terça-feira (16) o deputado Roberto Duarte (MDB) destacou a solenidade de troca da Bandeira do Acre em alusão à emancipação política de 58 anos de fundação do Estado, realizada na manhã de ontem (15), na Praça da Gameleira. O parlamentar destacou ainda a cerimônia de inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco. A unidade de saúde tem capacidade para 100 novos leitos de enfermaria e dispõe ainda de atendimento ambulatorial de pacientes com Covid-19, no Into.

“Tive a alegria de participar, a convite do governador, da cerimônia de aniversário do Acre. Uma solenidade muito bonita que contou com a participação de algumas autoridades do Estado. De lá, seguimos para a inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco, uma obra importante sempre defendida por nós parlamentares. Parabéns, governador, pela entrega dessa unidade de saúde, seguiremos acompanhando seu funcionamento”, disse.

O emedebista disse ainda que continuará cumprindo com seu papel parlamentar, fiscalizando as ações e os projetos do Poder Executivo. “Vimos na semana passada o desdobramento da denúncia que fiz do suposto faturamento do álcool em gel e máscaras em Rio Branco. A partir disso, foi aberta uma investigação que resultou na busca, apreensão e oitivas para apurar o caso. Essa fiscalização é muito importante, não podemos deixar a corda solta. Não se trata de questão de politicagem como foi dito na época, nós precisamos realizar o nosso trabalho com seriedade e transparência”, complementou.

Na explicação pessoal, Roberto Duarte defendeu a reabertura gradual do comércio. Disse ainda que o Poder Legislativo precisa fazer esse debate com os empresários acreanos. “Defendo a reabertura gradual do comércio, mas com segurança. A iniciativa privada é quem gera emprego e renda, que paga impostos, nós dependemos 90% dos empresários. Defendo que esse debate seja feito nesta casa para que em conjunto com o governo do Estado e empresários, possamos encontrar uma alternativa para além de salvar vidas, salvarmos também a economia do Acre”, salientou.

Fonte: Agência Aleac