Cadmiel Bonfim cobra mais atenção da Sesacre a pacientes crônicos renais

Em pronunciamento na sessão on-line desta quarta-feira (10), o deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) pediu ao secretário de Saúde, Alysson Bestene, mais atenção aos pacientes crônicos renais. O parlamentar frisou que no contexto da atual pandemia, é preciso que se desenvolvam estratégias que permitam tanto o cuidado com o grupo de pacientes com doenças crônicas, quanto a proteção e prevenção à Covid-19.

“Faço um apelo ao secretário de Saúde para que providencie alguns itens para as clínicas que recebem os pacientes renais crônicos. Esse público tem sido muito atingindo na pandemia, 14 já morreram vítimas do coronavírus, isso dos que se tem notícia. É necessário que se disponibilize EPIs e testes rápidos para testar esses pacientes que vão realizar hemodiálise três vezes por semana, eles são de alto risco. Essas clinicas também precisam receber medicamentos para tratar aqueles que já foram infectados”, disse.

O deputado se solidarizou ainda com a família da servidora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Edite Lima de Albuquerque, que faleceu na noite de terça-feira (9), vítima da Covid-19. “Aos familiares da Edite, as minhas sinceras condolências. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos”, finalizou.

