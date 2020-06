Nenem Almeida afirma que pode estar ocorrendo favorecimento político em atendimentos da Sesacre

Durante sessão virtual realizada na manhã desta terça-feira (16), o deputado Nenem Almeida (sem partido) disse que recebeu denúncias de que servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) estariam favorecendo políticos com agendamentos de consultas e cirurgias, sem respeitar a fila de espera.

O parlamentar ressaltou que as denúncias partiram de fontes confiáveis e que ainda hoje vai começar a apurar sobre o que vem ocorrendo. Ele afirmou se tratar de algo grave e disse acreditar veementemente que o governador Gladson Cameli (PP) não compactua com esse tipo de postura.

“São denúncias de que estão sendo realizadas cirurgias por acordo político, atendimentos, consultas e vários outros procedimentos em troca de favores políticos. É muito grave! Tenho certeza absoluta que o governador não compactua com isso. Enquanto o governo vem fazendo um trabalho extraordinário no combate a essa pandemia, outras pessoas fazem politicagem com a Saúde pública”, denunciou.

Nenem Almeida finalizou seu discurso afirmando que, tão logo a sessão ordinária fosse finalizada, ele iria iniciar uma apuração dos fatos.

Fonte: Agência Aleac