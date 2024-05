Existe risco de contaminação cruzada em eletrodomésticos como Air Fryer? Entenda

As fritadeiras elétricas, mais conhecidas pelo nome em inglês “Air Fryer“, se popularizaram por oferecerem maior praticidade no preparo de refeições do dia a dia. Além disso, são consideradas aliadas de uma alimentação saudável por proporcionar frituras sem o uso de óleo. Porém, não higienizar corretamente esse eletrodoméstico pode trazer riscos à saúde, de acordo com especialistas ouvidos pela CNN.

De acordo com Gerson Nogueira de Moraes, gastroenterologista do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), reutilizar a Air Fryer sem higienizá-la corretamente pode aumentar o risco de contaminação cruzada dos alimentos. “Essa contaminação ocorre exatamente pela transferência acidental, direta ou indireta, aos alimentos, por contaminantes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde humana”, afirma.

A falta de higienização adequada de fritadeiras elétricas, e outros eletrodomésticos que entram em contato com alimentos, pode aumentar o risco de contaminação por agentes como vírus, bactérias e parasitas. “Esses microrganismos estão presentes em várias superfícies, inclusive nos próprios alimentos e na pele humana. Por isso, é importante a higienização correta da Air Fryer e das mãos de quem manipula o alimento”, enfatiza Moraes.

A contaminação cruzada leva à intoxicação alimentar, resultante da ingestão de alimentos nos quais cresceram bactérias ou outros organismos que produziram toxinas prejudiciais à saúde. Geralmente, os tipos de bactérias que estão envolvidos nesse tipo de contaminação, segundo o gastroenterologista, são a Salmonella, Shiguella, Escherichia coli, Clostridium e Staphilococcus.

Quais são os sinais de intoxicação alimentar?

Os sintomas de intoxicação alimentar costumam aparecer rapidamente após a ingestão do alimento contaminado. De acordo com Moraes, os principais sinais de alerta são:

Febre;

Calafrios;

Dor no corpo;

Náuseas;

Vômitos;

Cólicas abdominais;

Flatulência;

Diarreia.

Má higienização também aumenta o risco de contato cruzado com alérgenos

A reutilização da Air Fryer sem a devida higienização também aumenta o risco de contato com alimentos alérgenos, ou seja, que causam alergia alimentar. É o que alerta Lucila Camargo, Coordenadora do Departamento Científico de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI).

A alergia alimentar é uma resposta exagerada do sistema de defesa do corpo contra proteínas alimentares. Qualquer alimento pode causar alergia alimentar, sendo os mais comuns leite, ovo, soja, trigo, frutos do mar, amendoim e castanhas.

De acordo com a especialista, se algum alimento for preparado na fritadeira elétrica e, logo depois, uma pessoa com alergia a ele reutilizar o eletrodoméstico sem a devida higienização, ela pode ter uma reação alérgica, mesmo que a quantidade presente no cesto seja mínima. Em casos mais graves, essa reação pode oferecer risco à vida, pois pode levar à anafilaxia, quadro caracterizado pela falta de ar, fechamento da glote e queda da pressão arterial.

“Uma pequena quantidade pode provocar reações graves”, alerta Camargo. “A depender do caso, é necessário carregar a adrenalina autoinjetável para controlar a crise até a chegada ao pronto-socorro”, explica.

Sintomas leves a moderados de alergia alimentar podem incluir placas vermelhas que coçam pelo corpo, inchaço na boca, olhos ou outras partes do corpo, náuseas e vômitos.

Como fazer a higienização correta da Air Fryer?

A higienização correta da Air Fryer deve ser feita após cada utilização, com lavagem com água corrente e sabão ou detergente, conforme orienta Moraes. Na área externa do equipamento, é possível utilizar um pano úmido para fazer a higienização.

“É importante lembrar que toda a manipulação de alimentos e utensílios para o seu preparo deve ser precedida pela higienização adequada das mãos, por meio de lavagem com água corrente e sabão”, ressalta.

Fonte: CNN