“Não desdenhei em momento algum da deputada Antonia Sales”, afirma Gehlen

Na sessão on-line desta quarta-feira (10), o líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Gehlen Diniz (Progressistas), respondeu ao pronunciamento da deputada Antonia Sales (MDB) proferido na sessão de ontem (9), quando ela o acusou de ser “insensível com famílias das vítimas do novo coronavírus”. O parlamentar disse que a emedebista o interpretou de maneira errada.

“Só tomei conhecimento da acusação da deputada quando terminou a sessão. Mas, em momento algum desdenhei dela, ela fez uma interpretação errada sobre a minha pessoa. Eu sempre tratei a deputada com o máximo respeito. Eu sou uma pessoa feliz, graças a Deus, tanto dentro do trabalho quanto fora. A acusação foi extremamente injusta”, disse.

O progressista disse ainda que não acompanhou o discurso de Antonia Sales. “Estava com o volume da plataforma no mínimo e no momento falava com assessores sobre questões relacionadas ao mandato. Portanto, reitero, não desdenhei em momento algum da parlamentar, isso não aconteceu, jamais faria isso. Não vou deixar de tratar a deputada com respeito, mas é necessário esclarecer para o público e para os deputados também”, salientou.

O deputado tratou ainda de uma questão envolvendo os servidores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), referente ao auxílio emergencial. Segundo ele, está havendo dentro do próprio instituto, uma “discriminação” ao deixar alguns servidores sem o benefício.

“Recebi informações de alguns policiais penais a respeito de uma possível descriminação. Todos sabem que a Aleac aprovou uma emenda substitutiva transformando as carreiras de agentes penitenciários e motoristas penitenciários em policiais penais. Porém, os policiais penais foram contemplados com o auxílio emergencial, mas fizeram uma distinção e os motoristas não estão recebendo. Uma discriminação odiosa uma vez que o texto que altera a constituição é bem claro, todos são policiais penais pela lei. Já fiz contato com o diretor do Iapen, com a Seplag e Casa Civil, e me disseram que o caso será resolvido. Não podemos discriminar as pessoas de forma alguma. Quanto mais contrariando a lei”, salientou.

Ao final de seu pronunciamento, Gehlen Diniz se solidarizou com a família da servidora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Edite Lima de Albuquerque, que faleceu na noite de terça-feira (9), vítima da Covid-19. “Os mais sinceros sentimentos à família enlutada. Edite era uma funcionária dedicada, sempre atenciosa, sempre amiga com todos”, finalizou.

Fonte: Agência Aleac