Paciente acusa dentista de deformar seu rosto e agredir marido; assista

A paciente Rita Castro de Araújo, de 67 anos, acusa um dentista de deformar o seu rosto e agredir o seu marido no Distrito Federal. A situação aconteceu há cerca de um ano, quando procurou José Augusto Toledo Patay, 42, com o objetivo de realizar procedimentos estéticos.

Ao invés de sair do consultório com o rosto “harmonizado”, a paciente adquiriu nódulos na face. A mulher movimenta processos contra o profissional há três meses. Já o dentista aponta que as sequelas são resultado de uma operação feita por outra pessoa. As informações são do Metrópoles.

Rita contou que, em março de 2023, procurou o profissional para fazer um procedimento, mas foi convencida por José Augusto a realizar mais mudanças na própria face, que utilizaram o polimetilmetacrilato (PMMA) – produto de uso em saúde da classe IV, de máximo risco, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O dentista chegou a assinar um termo de responsabilidade para pagar a cirurgia de R$ 27 mil, em julho de 2023, o que não ocorreu, de acordo com a paciente. Em março de 2024, a aposentada decidiu buscar um advogado e entrar com um processo contra o dentista, pedindo indenização por danos morais e estéticos.

Em uma decisão liminar, um juiz determinou que o dentista deveria pagar o tratamento. Caso não fosse cumprido, as contas bancárias dele deveriam ser bloqueadas. O dentista, no entanto, não pagou o valor solicitado.

