VÍDEO: égua que passou 10 dias presa no 3º andar de prédio no RS é resgatada

Uma égua que passou 10 dias presa no terceiro andar de um prédio em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi resgatada por um equipe do Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (14). A operação de resgate durou cerca de sete horas e contou com o trabalho de 15 pessoas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do governo do estado, é possível ver que os agentes utilizam uma técnica chamada de tirolesa dinâmica para içar o animal pela janela do apartamento. Na ocasião, ele foi sedado e teve os olhos vendados.

Antes de ser resgatada, a égua também recebeu alimento e água. Até o momento, ainda não se sabe para onde ela foi levada. Os bombeiros informaram que o edifício estava vazio, em razão da cheia do Rio Sinos, que deixou mais de 10 mil pessoas desabrigadas no município e outras 100 mil desalojadas.

Veja o vídeo do resgate:

Fonte: BNews