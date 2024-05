Médica acreana desaparece após fugir de inundação no Rio Grande do Sul

Familiares da médica acreana Sabrina Antônia Paiva da Silva estão à sua procura na região sul do Brasil depois que a casa onde ela morava foi alagada no desastre hidrológico no Rio Grande do Sul. A filha dela, de 5 anos, foi resgatada pelo Conselho Tutelar em Santa Catarina.

De acordo com informações de familiares de Sabrina relatadas ao ac24horas, a médica e a filha foram ao Rio Grande do Sul depois que a mesma recebeu uma oferta de trabalho, há cerca de seis meses.

Na última segunda-feira (13), Sabrina Antônia falou à família que estava fugindo com a filha da inundação, já que a água havia alcançado a residência onde morava. Depois disso, nenhuma outra informação foi dada pela médica.

No entanto, depois de divulgações em redes sociais para encontrar Sabrina e a filha, a família recebeu uma ligação de populares ontem (14) dando conta de que mãe e filha foram vistas em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e que o Conselho Tutelar foi chamado porque ambas estavam molhadas, sujas e com fome, o que levanta a suspeita de que a médica esteja em surto psicótico.

Em um áudio gravado por uma terceira mulher que acolheu as duas em uma igreja, Sabrina Antônia demonstra uma fala desconexa: “a gente mora na chácara [..] por causa disso […] queria ver minha pressão, só, da outra vez que eu estava com hipotensão eu tava assim e eu quase morri, e aí… Eu tava no Rio Grande numa cidade segura, quando a gente foi para Porto Alegre tava alagando, a gente veio por cima”, diz Sabrina. Uma foto do mesmo momento da gravação mostra a médica molhada e aparentemente assustada.

Segundo uma tia de Sabrina, uma auxiliar do Juizado da Infância ligou para avisá-la de que o Conselho Tutelar resgatou a criança, mas a médica fugiu do veículo oficial e não pôde mais ser encontrada. Diante da situação, em audiência remota ocorrida ontem, a guarda da criança foi passada para uma familiar, que tenta levantar fundos para bancar a viagem de resgate à criança e as buscas por Sabrina.

O PIX em que devem ser transferidas doações para bancar o custo da viagem do resgate da criança é (68) 9999-8452, em nome da Maria do Perpétuo do Socorro Paiva de Oliveira.

Ouça o aúdio: