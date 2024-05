Novenário de Nossa Senhora da Glória de Cruzeiro do Sul já tem programação; veja aqui

Mais uma vez, o governo do Acre será parceiro da Igreja Católica na realização do Novenário em honra a Nossa Senhora da Glória, promovido tradicionalmente na primeira quinzena do mês de agosto, pela Diocese de Cruzeiro do Sul. A programação do evento religioso, que é conhecido como uma das maiores manifestações de fé e devoção da Região Norte do país, foi lançada na manhã desta quarta-feira, 15, no salão paroquial da Catedral de Nossa Senhora da Glória.

Além do Estado, a celebração conta com o apoio do Município, do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) e da Associação Comercial e Empresarial local. “Todos os anos, planejamos um evento para atrair e envolver mais pessoas. A estratégia, que dedica uma noite da programação às categorias [jovens, idosos, enfermos, adultos e outros], começou a ser utilizada durante a pandemia, em 2019. Nesta edição, teremos atividades voltadas às crianças e aos navegantes, que são ribeirinhos, como pescadores e agricultores”, informou o bispo da Diocese, Dom Flávio Geovanalle.

A prefeitura destinou à organização um aporte de R$ 100 mil. O chefe do Executivo municipal, Zequinha Lima, destacou que o investimento colabora com a renovação da fé e da esperança dos milhares de fiéis e gera retorno à economia local. “Desde de 2021, trabalhamos em parceria com a Igreja. O tema deste ano, que é a valorização da família, ajuda na discussão da importância da unidade familiar. Nada mais oportuno do que a festa da padroeira da cidade para levantar o debate. Além disso, a prefeitura ajuda na oferta de serviços, por meio de equipes de limpeza, que se juntam às da Diocese para deixar Cruzeiro do Sul limpa e mais bonita durante o novenário ”, ratificou Zequinha Lima.

“Em mais um ano, o governo do Estado, por meio dos esforços do governador Gladson Cameli e sua equipe, tem a honra de participar deste momento que representa uma oportunidade de renovação da fé e esperança, que gera emprego e renda à população e movimenta o turismo da região. Estamos nos colocando à disposição da organização para a realização do novenário”, disse Raquel Batista, chefe do Gabinete do Governo no Juruá.

Programação

Com o tema “Maria, ensina-nos a ser família de Deus”, o novenário será realizado entre os dias 5 e 15 de agosto, na Catedral Nossa Senhora da Glória, localizada na região central de Cruzeiro do Sul.

Confira as atividades

Dia 5 de agosto – abertura, com procissão dos navegantes;

Dia 10 de agosto – caminhada da juventude;

Dia 11 de agosto – procissão das crianças;

Dia 15 de agosto – encerramento, com missa para enfermos e idosos, e show do Padre Joãozinho.

Programação diária

Entre 6 e 14 de agosto, a organização realizará, na Catedral Nossa Senhora da Glória.

6h – santa missa;

15h – reza de terço e adoração;

17h – confissões de fiéis;

18h:30 – novena;

19h:30 – santa missa solene;