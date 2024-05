“pela primeira vez fui ouvido e agora posso me defender”, diz Gladson sobre decisão do STJ

“A justiça cumpriu o seu papel e agora terei a oportunidade de me defender e provar minha inocência e idoneidade”. A afirmação foi feita na tarde desta quarta-feira, 15, pelo governador Gladson Cameli, logo após os ministros que integram a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça terem negado seu afastamento do mandato.

No mesmo julgamento, os ministros decidiram dar continuidade às investigações da Operação Ptolomeu. Com isso, o processo segue sendo analisado pela corte. Agora o governador terá oportunidade de apresentar sua defesa dos fatos, seguindo trâmite do que determina a legislação em vigor.

“Essa foi a primeira vez que fui ouvido em três anos de investigação e isso é importante. Vamos para uma nova fase e, nela, sigo confiando na justiça e cumprindo todas as decisões de forma democrática, colaborando no que for necessário e confiante na correção das falhas da investigação e na reafirmação minha idoneidade”.

Veja nota do governador Gladson Cameli na íntegra:

Recebemos com serenidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça de dar continuidade às investigações da Operação Ptolomeu.

É importante destacar que o Tribunal fez justiça ao negar o pedido de afastamento do mandato que o povo do Acre me deu de forma legítima e democrática.

Entendemos que nesta nova fase processual, a defesa terá a tranquilidade e o espaço necessário para esclarecer dúvidas e repor a verdade. A decisão nos dar a oportunidade de me defender no âmbito judicial.

A justiça cumpriu seu papel e seguirei colaborando no que for necessário e confiante na correção das falhas da investigação e na reafirmação minha idoneidade.

Gladson Cameli, governador do Acre