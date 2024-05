VÍDEO: Mãe é flagrada tentando afogar filha de 6 meses e acaba presa pela polícia

Funcionários do clube onde a mãe estava viram a situação | Bnews - Divulgação Reprodução/Vídeo

Uma mãe foi presa, na terça-feira (15), por tentar afogar a própria filha, de apenas 6 meses de vida, na piscina de um clube localizado na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do Distrito Federal.

Imagens de uma câmera de segurança do clube flagrou o momento em que a mulher, identificada como Marília dos Santos Feitosa, bate a cabeça da criança na borda da piscina e mergulha com a bebê no colo diversas vezes, tentando afogá-la.

Ainda nas imagens é possível perceber quando funcionários do clube se aproximam e resgatam a criança, que aparentava estar sem ar. Policiais militares foram acionados e prenderam a mãe.

Segundo testemunhas, as atitudes de Marília chamaram atenção, já que ela pulou da piscina com roupas e sem pedir autorização. Por estranharem a cena, eles observaram a ação antes de agirem.

Fonte: Bnews