Bêbados, homem e mulher são presos com arma após fugirem  de colisão na BR 364

A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta quinta-feira (28) um homem e uma mulher que fugiram do local após bater o carro na traseira de um camihão nas proximidades do Km 124, da BR-364, na Corrente, em Rio Branco.

Em trabalho de rotina a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) visualizou um caminhão que estava parado. O caminhoneiro informou aos policiais que um veículo tinha colidido na parte traseira do seu caminhão e o motorista fugiu do local do acidente. De imediato, a Equipe PRF deslocou-se para tentar localizar o automóvel.

Alguns minutos depois, os policiais encontraram um veículo com as mesmas características informadas pelo caminhoneiro e com a parte frontal avariada.

Quando o condutor tentava realizar o retorno na rodovia, a Equipe PRF ordenou que parasse e ao mesmo tempo o motorista e a passageira, visivelmente embriagados e alterados, já foram saindo do veículo e aproximando-se dos PRFs. Com a mulher foi encontrada uma pistola 7.65 desmuniciada e a passageira recebeu voz de prisão; diante disso, o motorista, que estava mais alterado, partiu em direção aos policiais.

O homem falou que a arma de fogo era dele e disse diversos palavrões, ameaçou de morte parte da equipe e desferiu socos e chutes que atingiram alguns policiais. Nesse momento, os PRFs conseguiram conter o indivíduo.

Dentro do automóvel, os policiais ainda visualizaram que os air-bags estavam acionados e encontraram várias latas de cervejas vazias, outras cheias, além de 4 munições intactas e um cartucho deflagrado. Diante dos fatos, o homem (44 anos de idade) e a mulher (21 anos) foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos legais.