Inep divulga calendário do Censo Escolar 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeirae (Inep) definiu nesta segunda-feira (25) o cronograma de atividades do Censo Escolar da Educação Básica 2020.

Nesta quarta-feira, 27 de maio, o cronograma será aberto com a 1ª etapa do Censo Escolar (Matrícula Inicial) com a disponibilização do Sistema Educacenso para declaração de dados.

No dia 2 de junho do ano que vem serão divulgados dos indicadores de rendimento escolar no portal do Inep.

O Inep garante que estão assegurados o sigilo e a proteção dos dados pessoais apurados no Censo Escolar da Educação Básica, os quais serão utilizados exclusivamente para fins estatísticos, “em estrita observância” à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.