Homem é morto a pauladas em Ramal de Cruzeiro do Sul

A Policia Militar de Cruzeiro do Sul, prendeu neste domingo, 25, dois dos três acusados de matar a pauladas o senhor José Francisco de Araújo, de 33 anos, o crime aconteceu no Ramal dos Caracas, na Vila Lagoinha.

O comandante da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, tenente Evandro Bezerra, contou que quando a equipe do Pelotão Ambiental chegou ao local, a vítima estava morta. “A Policia Militar foi comunicada que o indivíduo estava na localidade já sem vida. A guarnição ambiental capturou os dois dos infratores que cometeram esse homicídio e os encaminhou para a delegacia. Seguimos em busca do outro acusado”.