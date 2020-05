MP Solidário entrega cestas básicas a famílias carentes de Rio Branco

A campanha humanitária “MP Solidário”, lançada pela procuradora-geral de Justiça Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, no início de abril, já conseguiu ajudar cerca de 200 famílias de Rio Branco que enfrentam dificuldades em razão da pandemia do coronavírus.

A iniciativa levou membros e servidores da instituição a doarem durante três meses, parte de seus auxílios-alimentação para que sejam revertidos em cestas básicas para famílias carentes.

A campanha tem a parceria da Associação dos Membros do MPAC (Ampac) e da Associação dos Servidores do MPAC (Assempac), além de ter recebido o apoio da rede de supermercados local (Arasuper), na pessoa do empresário Aldenor Araújo, que também fez doação para a campanha solidária e concedeu desconto no valor das cestas básicas.

No primeiro mês de arrecadação foram contemplados os projetos: Quentinhas Solidária, cuja ajuda foi destinada às famílias carentes da Cidade do Povo; o projeto Alimento é Vida, coordenado pelo Instituto Federal do Acre (Ifac); o Live Show – Brilho do Bem –que está prestando apoio a profissionais da área de eventos e entretenimento que estão sem trabalho nesse período; e também pessoas carentes atendidas pelo Centro de Atendimento à Vítima do MPAC (CAV).

O diretor de Gestão com Pessoas, Claudio Roberto, que coordena a campanha no âmbito do MPAC, enfatiza que com o envolvimento de membros e servidores tem sido fundamental para o sucesso da campanha.

“Diante de tamanha tragédia que estamos vivendo, o MPAC não poderia ficar inerte. Através da contribuição de membros e servidores, e também a parceria das associações e empresas privadas, temos conseguido levar ajuda e alento para tantas famílias. Fazemos um apelo para que quem ainda não aderiu, que faça, ela pode ajudar muito a quem tanto precisa nesse momento”, disse Claudio Roberto.

Participe desse ato de solidariedade

A campanha MP Solidário tem prosseguimento nos próximos meses. Os interrasados em contribuir, podem preencher formulário de doação enviado para os e-mails funcionais de membros e servidores, ou ainda entrar em contato com a diretoria de Gestão com Pessoas do MPAC, através do e-mail gestaopessoas@mpac.mp.br.

Fonte: Agência de Notícias do MPAC