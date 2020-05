FIEAC comemora Dia da Indústria lutando pelas empresas

Talvez não haja outro Dia da Indústria semelhante ao deste 25 de maio de 2020. Devido à pandemia da Covid-19, empresas em todo o país se viram obrigadas a interromper suas atividades parcial ou completamente, o que pode provocar um caos na economia, sobretudo acreana, já tão castigada por diversas dificuldades burocráticas. É justamente aí que a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) tem atuado, esforçando-se com diversas ações e iniciativas para mitigar os efeitos da crise e, além disso, unindo forças para auxiliar a mão de obra ainda na ativa.

O presidente da instituição, José Adriano, afirma que, apesar do cenário de adversidade, um dos maiores objetivos do Sistema FIEAC se mostrou ainda mais evidente: ser referência como provedor de soluções para a competitividade da indústria acreana. Com isso em mente, uma série de medidas e iniciativas estão sendo desenvolvidas, compiladas e compartilhadas com empresários, além da realização de inúmeras videoconferências orientativas para o seu público-alvo. Muitas dessas iniciativas estão reunidas no link www.fieac.org.br/index.php/imprensa/covid-19.html, onde diversos guias com informações de defesa de interesses do setor podem ser acessados a qualquer momento.

“Mais do que nunca, estamos empenhados em contribuir para que os empresários da indústria e dos demais segmentos, que são verdadeiros guerreiros obstinados, mantenham vivos os seus empreendimentos e continuem gerando empregos. Adotamos neste ano o lema ‘Reage, Indústria’ e seguiremos firmes neste desafio. Este 25 de maio, obviamente, não é o Dia da Indústria que esperávamos, mas não vamos ficar nos lamentando, pois temos muito trabalho e diversas batalhas para vencer”, assinala José Adriano.

O presidente destaca também que a preocupação do Sistema Indústria, sobretudo nesse período pandemia, vai muito além da defesa de interesses da iniciativa privada. Como exemplo, ele cita a mobilização liderada pela FIEAC, Fecomércio e Federação da Agricultura e Pecuária, com apoio de empresários, que viabilizou a liberação de 10 leitos de UTI do hospital Santa Juliana para pacientes de Covid-19. “Sabemos da fragilidade do sistema público de saúde do Acre, que já colapsou, e estamos empenhados em salvar o máximo de pessoas acometidas por essa doença. Em momentos tão difíceis como o atual, temos que ser ainda mais altruístas e arrojados no amparo à nossa população”, enfatiza o empresário.