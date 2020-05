Na noite deste sábado, 23, as coleguinhas, como são conhecidas as cantoras Simone e Simaria, uma das duplas sertanejas de maior sucesso do país, fizeram uma live que tem se tornado tão comum entre os artistas nesta época de pandemia.

Acontece que além dos principais sucessos da dupla, a live trouxe muita sorte à um acreano. Durante a realização de um sorteio, Gleilson Ferreira Miranda, de Rio Branco, foi o grande sortudo e ganhou uma camionete zero quilômetro.