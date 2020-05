A prefeita Socorro Neri acaba de anunciar o nome que assume a Secretaria Municipal de Saúde . A nova secretária de Saúde será a gestora Maria Jesuíta Arruda da Silva. A Chefe do executivo municipal esclarece que tomou essa decisão após ouvir especialistas da área. “Para garantir a continuidade das ações de atenção básica em saúde com ações coordenadas de combate à pandemia de Covid-19, decidi por indicar uma profissional com perfil técnico e profundo conhecimento da gestão do SUS”, disse.

No combate à pandemia de Covid-19, a nova secretária trabalhará integrada com um Comitê Técnico formado por especialistas, representantes das áreas envolvidas e da sociedade.

Jesuíta Arruda da Silva é Pedagoga, especialista em administração hospitalar, pela Universidade São Camilo. Já foi diretora do Hospital Santa Juliana de 1986 a 1998; Diretora técnica da Fundação Hospitalar, em1999; Diretora do Dpartamento Médico na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), por três anos; secretária Estadual de Saúde de junho a dezembro de 2002 e secretária adjunta Estadual de Saúde, de janeiro de 2002 a dezembro de 2005.

Também tem contribuído de forma relevante na gestão municipal sendo

diretora do departamento de atenção básica; secretária adjunta; gestora das Unidades de Saúde Hidalgo de Lima e Barral y Barral.

Jesuita se destacou na gestão municipal e estadual do SUS, tendo o perfil técnico, bom trânsito na área e o respeito entre os profissionais da saúde.

Neste sábado, 23, a prefeita se reunirá com a nova secretária, os atuais diretores da SEMSA e o médico Osvaldo Leal que coordenará o Comitê Municipal em novo formato. Nesta reunião será feito o alinhamento do trabalho a ser desenvolvido nos próximos meses.