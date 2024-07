Brasil não realizará novos leilões de arroz, diz ministro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que o Brasil não realizará novos leilões para importar arroz , em entrevista à Globonews nesta quarta-feira (3).

O governo havia planejado leilões para comprar arroz importado e estabilizar a oferta e os preços do grão após as enchentes no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional. Contudo, os leilões foram cancelados em 11 de junho devido a suspeitas de irregularidades.

Fávaro já havia indicado na semana passada à colunista do GLOBO, Renata Agostini, que não havia previsão ou certeza sobre a realização de novos editais para os leilões.

A Polícia Federal abriu um inquérito após duas empresas ligadas ao ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, serem selecionadas para intermediar a venda de arroz. Geller foi exonerado do cargo e nega qualquer irregularidade.

“Tivemos problemas, é fato, nós cancelamos esses leilões. Mas o fato real é que, com a sinalização de disponibilidade do governo de comprar arroz importado e abastecer o mercado brasileiro, além da volta da normalidade em estradas, os preços do arroz já cederam e voltamos aos preços normais”, disse o ministro.

