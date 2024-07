Autorizada abertura de 180 vagas em concurso do ICMbio

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos publicou nesta quarta-feira (3) no Diário Oficial da União portaria autorizando a realização de concurso público para o provimento de 180 cargos no quadro de pessoal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Ainda não há detalhes, os quais virão no edital, mas já está definido que todas as vagas são para nível superior de escolaridade, sendo 60 oportunidades para analista ambiental e 120 para analista administrativo.

“O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação desta Portaria”, diz o documento assinado pela ministra Esther Dweck.

Em resumo, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, é o órgão ambiental brasileiro responsável por propor, implantar, gerir e proteger as unidades de conservação federais, que no Acre são várias.