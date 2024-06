O rumor de que o PSB faria uma aliança com o MDB, em uma chapa encabeçada pelo ex-prefeito Marcus Alexandre, nunca foi convincente. Os socialistas, liderados pelo ex-deputado Jenilson Leite (anteriormente PC do B), planejavam concorrer à eleição com uma candidatura própria, não como um adendo, quando a coligação incluía PT, PC do B e PSD. Boato ou não, a decisão foi precipitada ao saberem de que o senador Sérgio Petecão indicará a vice que, a princípio, seria sua mulher, Marfisa Galvão. É importante enfatizar a legitimidade do PSB em concorrer à prefeitura. Essa decisão reflete a estratégia do partido para se posicionar como protagonista nas próximas eleições municipais. Se vão conseguir esse protagonismo, é com o eleitor e o tempo dirá. A propósito, a balsa para a bucólica Manacapuru já está estacionada no porto da Gameleira aguardando três dos quatro que provavelmente disputarão a eleição: Prefeito Bocalom (PL), Marcus Alexandre (MFB), Emerson Jarude (Novo) e Jenilson Leite (PSB). Alguém mais se habilita?

“Eu sempre o defendi. E mesmo depois de tudo que fiz por você, me apunhala pelas costas”. (A Casa do Dragão – série)

. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, Joabe Lira foi um dos melhores zeladores que a cidade já teve.

. É o que se houve nos mercados, nas ruas e becos!

. Joabe, filiado ao União Brasil e discípulo da IBB, vai colher os frutos de uma boa semeadura.

. O festival da macaxeira está dando o que falar!

. O que fazem na internet com a namorada do prefeito Tião Bocalom é de uma perversidade brutal.

. A ideia é ridicularizar e destruir a imagem da pessoa até levá-la ao fundo do poço ou ao abismo; tudo por conta da bosta de uma eleição.

. Há muito tempo, aqui em RB, um jovem subiu em um prédio público ameaçando pular, pessoas embaixo gritavam “pula” “pula” “pula” … ele pulou!

. A Palavra de Deus é escudo para os que N’Ele creem! (Salmos 91).

. Dizem que o MDB não deseja o presidente da Apex, Jorge Viana, na propaganda eleitoral do seu candidato.

. Paredes têm ouvidos!

. Se é bom ou ruim, o tempo dirá!

. A grande pergunta que se faz nos bastidores é:

. O governador Gladson Cameli (PP) conseguirá transferir votos para o prefeito Tião Bocalom (PL)?

. A decisão do PSB de deixar a coligação do MDB não muda nada; a ordem dos fatores não altera o produto.

. Os votos, ao que consta, são da pessoa do Marcus Alexandre e não dos partidos.

. As organizações partidárias têm tempo de TV e dinheiro, porém, o PSB está com o cofre vazio.

. Dinheiro grosso para a campanha eleitoral terá o PSD do senador Petecão!

. Acredite se quiser:

. PL e PT estão coligados em vários municípios; as ideologias (direita/ esquerda) foram para as cucuias!

. Bom dia!