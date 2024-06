Do Agroemcampo

O cultivo de amendoim no Brasil tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção de amendoim em 2023 atingiu 598 mil toneladas. Isso representa um aumento de 5,2% em relação ao ano anterior. Este crescimento se deve principalmente ao aumento da área plantada, que passou de 151 mil hectares em 2022 para 159 mil hectares em 2023.

As projeções para a safra 2024 são otimistas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), espera-se que a área plantada com amendoim continue a crescer, atingindo 165 mil hectares. O aumento na área cultivada é impulsionado pela demanda crescente tanto no mercado interno quanto no externo. Além disso, a introdução de novas tecnologias e melhores práticas agrícolas tem contribuído para o aumento da produtividade, com uma expectativa de produção superior a 620 mil toneladas para 2024.

Fatores de Crescimento

Demanda Externa: A crescente demanda por amendoim no mercado internacional, especialmente em países asiáticos, tem incentivado os produtores brasileiros a expandir suas áreas de cultivo.

Tecnologia Agrícola: A adoção de tecnologias de ponta, como sistemas de irrigação modernos e variedades de sementes mais resistentes. Isso tem aumentado a eficiência e a produtividade das plantações de amendoim.

Incentivos Governamentais: Programas de incentivo ao agronegócio, incluindo financiamentos e subsídios, têm apoiado os agricultores na expansão de suas áreas de cultivo.

Demanda Festiva: A maior demanda por produtos de amendoim durante as festas juninas e julinas impulsiona o cultivo.

Conexão com as Festas Juninas e Julinas

As festas juninas e julinas, celebradas em junho e julho respectivamente, são tradições populares no Brasil que incluem uma variedade de doces típicos feitos de amendoim. Entre os mais populares estão a paçoca, o pé-de-moleque, e o cajuzinho. O aumento do cultivo de amendoim contribui diretamente para a disponibilidade desses ingredientes, garantindo que os festejos sejam bem abastecidos com esses doces tradicionais.

A paçoca é um doce de amendoim triturado com açúcar e farinha de mandioca, enquanto o pé-de-moleque é feito com amendoim torrado e caramelizado com açúcar. Ambos são indispensáveis nas mesas das festas juninas e julinas e representam a forte conexão entre a agricultura e a cultura brasileira.

Apesar do crescimento, o setor ainda enfrenta desafios, como a necessidade de manejo sustentável do solo e água, além de questões relacionadas à logística e armazenamento.

Outr o fator relevante: com o preço do azeite de oliva em alta constante, muitos consumidores brasileiros estão buscando alternativas mais acessíveis, como o óleo de amendoim, o que pode impulsionar ainda mais a busca pelo produto.

Entretanto, o aumento do cultivo de amendoim no Brasil é um reflexo da demanda crescente e dos avanços tecnológicos no setor agrícola. Com projeções otimistas para os próximos anos, o país se consolida como um importante produtor de amendoim, tanto para o mercado interno quanto para o externo.

agricultor

agro em campo

am