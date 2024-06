OCA Brasileia completa 1 ano com mais de 40 mil atendimentos realizados

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) Brasileia celebra neste sábado, 22, seu primeiro ano de implantação, contabilizando mais de 40 mil atendimentos realizados. A unidade tem proporcionado cidadania e serviços públicos de qualidade aos cidadãos do Alto Acre, facilitando o acesso a serviços essenciais como emissão de documentos e certidões.

Durante o primeiro ano, a OCA Brasileia manteve uma média de 200 atendimentos diários. Esses números destacam o empenho e a dedicação da equipe em oferecer um serviço público de alta qualidade. A diversidade de serviços disponíveis, fruto da parceria com 10 órgãos diferentes, tem facilitado a vida dos cidadãos, que encontram em um único local a solução para diversas demandas.

A integração de 10 órgãos parceiros na unidade é um dos pilares do seu sucesso. Essa colaboração permite que a OCA ofereça uma ampla gama de serviços, que vão desde a emissão de documentos pessoais até atendimentos especializados. Entre os parceiros estão a Agência de Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac), Divisão de Registro Escolar (Dire), Instituto de Identificação, Receita Federal, Prefeitura, Procon, Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e Sistema Nacional de Emprego (Sine). Essa centralização de serviços em um só lugar proporciona mais praticidade e eficiência para a população da região.

As capacitações promovidas pela Diretoria da OCA são essenciais para melhorar o atendimento aos cidadãos. Com 22 agentes públicos, esses treinamentos contínuos garantem serviços de qualidade em todas as centrais de atendimento. Ao investir no desenvolvimento profissional dos funcionários, a OCA não só aprimora o desempenho individual, mas também fortalece a eficiência e a eficácia do serviço público prestado à comunidade acreana.

De acordo com o Secretário de Administração, Paulo Correia, a OCA Brasileia tem desempenhado um papel crucial na melhoria do acesso aos serviços públicos, sempre com um compromisso firme com a qualidade, a eficiência e a transparência. “A OCA tem facilitado a vida de muitos cidadãos, assegurando que todos tenham acesso a um atendimento digno e eficaz”, destacou.

Para a cidadã Emilia Torrine, o atendimento da OCA transmite confiança para a comunidade. “Sempre que venho aqui, sou bem atendida, eles passam confiança no trabalho que realizam”, ressaltou.

A satisfação dos cidadãos atendidos é um dos indicadores mais importantes do trabalho realizado pela unidade. Com um índice de satisfação de 99,8%, a unidade demonstra que está no caminho certo ao priorizar a qualidade no atendimento. O alto índice de aprovação é resultado de um atendimento humanizado, ágil e eficiente, que coloca o cidadão no centro das ações.

Comemoração

A equipe da OCA Brasileia organizou uma programação diversificada para celebrar junto à população com uma temática junina. As atividades incluíram serviços de beleza, atendimentos de saúde (como testes rápidos e aferição da pressão arterial), apresentações musicais ao vivo, apresentação de uma quadrilha junina infantil e distribuição de lembrancinhas.

Para a diretora da OCA, Francisca Brito, ter a população lado a lado durante a comemoração foi a parte mais importante. “Comemorar ao lado do cidadão é essencial, pois, diariamente nós estamos pensando neles, em como proporcionar uma experiência de atendimento humanizada, com eficiência e respeito para todos”, destacou a gestora.

A comemoração surpreendeu alguns moradores, incluindo Julio Meleno. “Fui surpreendido, mas acabei aproveitando que estavam oferecendo serviços de saúde para medir minha pressão”, destacou.