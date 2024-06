Caminhão tomba e pessoas roubam carga de frango; assista o vídeo

Caminhão tomba e pessoas roubam carga do veículo após acidente | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

Caminhão tomba e pessoas roubam carga do veículo após acidente | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

Um caminhão que levava uma carga de frango tombou na terça-feira (18), na rodovia BR-101, no município de Gandu, localizado na região do baixo sul da Bahia, e teve toda sua carta saqueada por pessoas do local.

Em um vídeo que repercutiu nas redes sociais, gravada por populares que viram a cena, é possível ver diversas pessoas retirando o frango dos baús protetores, e até mesmo levando caixas completas e sacos.

A rodovia onde a cena chocante ocorreu é conhecida pelos populares como “Curva do Sebo”, já tendo registrado outros acidentes, em alguns casos pessoas chegaram a morrer devido ao impacto.

Até o momento não há notícias sobre o motorista que dirigia o caminhão, ou para onde o veículo estava encaminhando a mercadoria.

Confira:

Fonte: BNews