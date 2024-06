Vídeo: policial reage a assalto em carro de app e atira em suspeito

Um policial do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) atirou contra um suspeito em reação a uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (18/6), na Rua Martinho Prado, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo.

Um suspeito teria abordado um carro de aplicativo supostamente armado e o agente, passageiro que estava no banco de trás, disparou. O tiro desferido pelo policial de 43 anos atravessou a janela do veículo.

Segundo entrevista do delegado Eduardo Brotero, responsável pela investigação do caso, à TV Bandeirantes, o suspeito estava armado com um pistola e abordou um carro de aplicativo preto.

Ao ver a ação, o policial efetuou um disparo, também de pistola, contra o assaltante. Ainda de acordo com o depoimento do delegado, o tiro não acertou o indivíduo que fugiu do local. Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito fugindo correndo.

O criminoso conseguiu roubar o celular do motorista de aplicativo, de 37 anos.

Veja o vídeo:

No momento do crime, o agente estava em direção ao GARRA porque iria assumir o próximo plantão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como roubo e legítima defesa no 78° DP, que requisitou perícia.