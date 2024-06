O IBGE divulgou nesta sexta-feira (14) a versão completa do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos CNEFE que traz microdados com os principais atributos dos 106.814.877 endereços do país Esses atributos incluem o nome do logradouro número e modificador do endereço complemento localidade CEP espécie da unidade visitada, tipo de edificação e nomes dos estabelecimentos entre outros.

Uma análise dos diversos atributos do CNEFE permite saber que o Estado tem mais de 112 mil endereços sem número. Além disso há 4.003 endereços identificados pela quilometragem da via. Entre estes 76,1 mil estão em Rondônia, unidade da federação com a maior ocorrência desse modificador .

Os endereços também foram agrupados pelos tipos de logradouros mais comuns. Dessa forma o Acre tem 195,7 mil endereços situados em ruas, 21.667 endereços em avenidas e 8.720 em estradas Travessas (35.205), alamedas(1.389) e fazendas (63) também estão entre os principais tipos .

O Acre tem ainda 12.418 endereços em logradouros sem nome. No país o estado da Bahia contém o maior número de endereços em logradouros sem nome. Além disso no Acre existem 854 endereços em logradouros cujo nome tem a palavra Brasil.