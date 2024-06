Comércio varejista volta a crescer e se destaca nacionalmente

A variação das vendas no comércio varejista no país ficou em 2,2%, com resultados positivos em 25 das 27 unidades da federação, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo levantamento, deu destaque para o Acre após o estado registrar o terceiro maior índice de aumento no país.

O estudo compara o volume de vendas do comércio varejista entre abril de 2023 e deste ano. Os maiores índices foram no Amapá (21,7%), Tocantins (12,2%) e Acre (9,3%).

Já com relação a março e abril deste ano, o aumento foi de 1,8%. No acumulado do ano, essa taxa está em 7,4% e, nos últimos meses, essa porcentagem ficou em 4,4%. Recentemente, o governador do Acre, Gladson Cameli, tomou uma medida que fortalece e movimenta o setor no estado. Em maio deste ano, foi assinado decreto de ampliação do Programa de Compras Governamentais (Comprac), que beneficia o setor industrial no Acre.

Nesse programa, o Estado compra e adquire serviços de empresas acreanas, e, com a alteração, o governo ampliou e modificou os segmentos prioritários.

Também na gestão de Gladson Cameli, foi ampliado o sublimite do Simples, uma prova de que o Acre apoia a promoção de negócios, a tecnologia e a inovação. Ao se dirigir aos empresários, o governador destacou que é necessário criar um ambiente seguro para a expansão de negócios.

“Tenho dito sempre nos meus pronunciamentos que o Acre é um grande diamante que precisa ser lapidado por todos nós que aqui vivemos, e a maneira dessa lapidação acontecer é por meio da geração de empregos e oportunidades para todos os acreanos e acreanas”, disse Cameli em seu discurso.

O estado tem trilhado uma rota de oportunidades, que vem cada vez mais potencializando este importante setor. Hoje são mais de 100 indústrias apoiadas pelo Estado. Um total de R$ 150 milhões em incentivos fiscais.

Segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2023, o Acre figura como um dos estados que mais inova na Amazônia, ficando à frente das unidades federativas do Mato Grosso e de Roraima, segundo os dados do Centro de Liderança Pública. Com relação a 2022, no quesito inovação, o Acre subiu dois pontos, ficando em 5º lugar em toda a Amazônia.

O aumento das vendas no setor, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, impacta diretamente na geração de empregos e desenvolvimento do Acre.

“É sempre necessário a gente nivelar as mudanças que ocorreram do ponto de vista do desenvolvimento. O Estado tem um programa de compras, que é estratégico, e ele planeja essas compras, então a gente vai poder orientar o nosso setor industriário a se adiantar na produção desses insumos e, com isso, alavancar esse programa, buscando exatamente internalizar o máximo dos recursos para a manutenção dos empregos que a indústria proporciona”, frisou.