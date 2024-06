O pedido público de desculpas feito pelo deputado Pablo Bregense na tribuna da Assembleia Legislativa não conseguiu comover o PSD nem o Senador Sérgio Petecão, presidente do partido. O parlamentar foi destituído da liderança e o seu colega Eduardo Ribeiro também não assumiu. A posição do PSD permanece inabalável.

O motivo não se deve ao Bregense ter sido imprudente, nem ao fato de Eduardo Ribeiro não ter formado uma chapa de vereadores eficaz. A realidade é que esse problema afeta uma quantidade significativa de parlamentares.

Antes de serem eleitos, juram lealdade ao partido e aos correligionários que os ajudaram a eleger-se. No entanto, após a eleição, se distanciam, acreditando que o mandato, toda a estrutura e a influência política são exclusivamente deles e para eles.

Isso mostra uma falta de compromisso e gratidão, além de um entendimento errôneo sobre o papel de um parlamentar. O poder é para servir o povo e ao partido e não apenas para benefício pessoal. A lei diz que o mandato é do partido e não do político. As janelas partidárias amenizam a situação, mas, ao que parece, o PSD não quer esperar até que ela se abra em abril de 2026.

“Não levante a espada sobre a cabeça de quem te pediu perdão”. (Machado de Assis)

. Houve um período em que o MDB exercia grande influência sobre o Acre.

. Posteriormente, o PT assumiu o controle por duas décadas;

. Desde 2018, o partido PROGRESSISTA está no poder.

. No entanto, nenhum deles pareceu entender que, assim como o dinheiro, o poder também não tolera abusos.

. O poder é efêmero e transitório, devendo ser empregado com sabedoria e responsabilidade.

. O excesso de poder pode conduzir à arrogância e à miopia política, desviando a atenção do bem-estar coletivo.

. Assim, é crucial que os partidos políticos no Acre, ou em qualquer lugar, utilizem o poder de forma equilibrada, focando nas necessidades do povo, para evitar o ciclo de abuso e queda.

. Tem mais, Macunaíma?

. Tem!!

. “A soberba precede a queda e o espírito altivo a ruína”, Salomão.

. O que é espírito altivo?

. Uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa, prepotente quando está no poder!

. Hummm…

. E o Petecão, você esteve na casa dele, na “casa amarela”?

. Sim, 100% humilde, pensei que estava num restaurante popular.

. De lá passei na casa do Bocalom, estava tocando a música Fogo e Paixão! Pedi a ele que mande consertar os 100 metros de rua atrás do Barriga Verde, ao lado das Torres do João Albuquerque.

. E o Marcus Alexandre?

. Saiu de casa na semana passada para ir ao Belo Jardim e ainda não voltou nem para trocar de roupa.

. Sério?

. Hum, rum!

. E o Jorge Viana…?

. Está na ponte aérea Brasil/China vendendo café.

. Dá notícia do Bittar também, fofoqueiro?

. Se mandou para as bandas do Juruá!

. Por hoje é só, bom dia!