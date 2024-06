Vídeo: motorista de app é baleado e grava próprio sequestro, confira

Um motorista de aplicativo de 29 anos foi sequestrado, nessa segunda-feira (10/6), enquanto fazia uma corrida de Guarujá a Praia Grande, no litoral paulista. A vítima fugiu dos sequestradores e foi atingida por um tiro no ombro.

O motorista voltava da corrida em direção ao Guarujá, quando recebeu o chamado de outra cliente, que ele já conhecia. Ao parar o carro para o embarque, dois homens entraram no veículo e iniciaram o sequestro.

Rendido, o motorista foi obrigado a fazer transações bancárias, entregando R$ 1.500 à dupla. Após um tempo, os assaltantes pediram que o motorista parasse o carro para a entrada de um terceiro homem.

Nesse momento, o motorista de app tentou fugir e foi atingido no ombro por um tiro. Mesmo baleado, ele gravou um vídeo baleado de dentro do carro (veja abaixo).

O motorista só foi liberado depois que a Polícia Militar foi acionada. Os policiais receberam a denúncia de que uma pessoa ferida era refém de três suspeitos.

Troca de tiros e buscas na mata

O sequestro terminou com o veículo cercado por viaturas. Em fuga, os assaltantes trocaram tiros com os policiais e correram para uma mata próxima.

Com o apoio do helicóptero Águia, os agentes prenderam em flagrante dois assaltantes, um de 28 e outro de 33 anos. O terceiro homem do grupo foi identificado pela polícia, mas ainda não foi encontrado.

A vítima foi levada ao Pronto-Socorro de Jardim Rio Branco e seu estado de saúde é estável.