Quanto custa embarcar no cruzeiro de Roberto Carlos com show do cantor

O sonho de todo fã de Roberto Carlos é assistir a um show e pegar uma das rosas vermelhas beijadas por ele e atiradas à plateia no final da apresentação. Melhor ainda se isso acontecer em um navio luxuoso em alto-mar.

Imbatível como ‘rei do romantismo’, o cantor fará mais uma edição do projeto ‘Além do Horizonte’. Vai acontecer entre 12 e 16 de março de 2025 no Costa Pacífica, embarcação italiana com 1.504 cabines, lançada em 2008.

Os passageiros têm à disposição 17 decks, 8 restaurantes, 13 bares, piscinas, cassino, spa e diversas lojas.

O pacote de 5 dias e 4 noites inclui transporte de São Paulo até o embarque no Porto de Santos, 5 refeições diárias (bebidas não incluídas) e lugar marcado em um dos shows de Roberto Carlos no teatro do navio.

Os valores começam em R$ 5.088 + taxas de R$ 1.212, por pessoa, para a cabine mais simples, interna e sem janela. O viajante não terá o privilégio de dormir com a vista e o barulho do mar.

A condição mais confortável (e cara) custa R$ 15.138 + taxas de R$ 1.212, por pessoa, na ‘Grand Suíte’, com 32 m² de área total, pequena cozinha, jacuzzi no banheiro e varanda de 11 m². Há lista de espera para comprar este pacote VIP.

Roberto Carlos realiza o projeto de shows percorrendo trechos da costa brasileira desde 2005. Aos 83 anos, o cantor intensificou a agenda de compromissos desde o início do ano passado, quando encerrou parceria de três décadas com o empresário Dody Sirena e passou a ter a carreira gerenciada por Leo Esteves, filho de seu amigo Erasmo Carlos.