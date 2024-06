Benefícios da tangerina: melhora cicatrização, previne anemia e mais; veja

Nutricionista aponta os benefícios do consumo da tangerina Foto: Freepik/Divulgação / Boa Forma

A tangerina, também conhecida como mexerica ou bergamota, é uma fruta cítrica que engloba diversas espécies, entre elas a poncã (ou ponkan), olé, carioca e verona.

De acordo com Adriana Stavro, nutricionista mestre pelo Centro Universitário São Camilo, ela constitui o segundo maior grupo de frutas cultivadas, logo após as laranjas, e contribui com cerca de 25% da produção mundial de frutas cítricas.

“Em média, uma tangerina pesa 88 gramas e fornece 47 calorias, 2g de fibras, vitaminas A e C, vitaminas do complexo B (como B1, B6 e B9), potássio e flavonoides, como a naringenina”, aponta a profissional. E complementa: “Além disso, ela ajuda na hidratação, pois é composta por aproximadamente 85% de água”.

Com tantas vitaminas e minerais, a fruta é uma ótima opção para quem busca manter uma alimentação saudável e que faça bem para o corpo, de dentro para fora. Diante disso, a nutricionista listou os principais benefícios que ela oferece para a saúde. Confira a seguir!

Benefícios da tangerina

Previne o envelhecimento precoce

A vitamina C presente na fruta retarda o envelhecimento com suas propriedades antioxidantes, síntese de colágeno e proteção contra danos solares. Ela neutraliza os radicais livres gerados pela radiação UV, ajudando a manter a pele jovem e saudável.

Rica em antioxidantes

As tangerinas contêm flavonoides como a naringenina, um antioxidante que neutraliza os radicais livres e protege as células contra danos oxidativos, prevenindo diversas doenças crônicas e degenerativas, além prevenir envelhecimento.

Ação anti-inflamatória

A naringenina, um flavonoide presente na tangerina, exibe ação anti-inflamatória ao inibir a dor causada por estímulos inflamatórios, reduzindo o edema na pele induzido pela irradiação UVB e diminuindo a produção de citocinas inflamatórias.

Diminui a glicemia

A naringenina possui propriedades semelhantes à metformina no tratamento do diabetes tipo 2. Estudos mostram que ela reduz a absorção de glicose no intestino, diminui a reabsorção renal de glicose e aumenta a captação e utilização de glicose pelos músculos e tecido adiposo, conforme revisão de estudos em humanos e animais publicada em 2019.

Promove a saúde digestiva

Com 2g de fibras por fruta, as tangerinas ajudam a regular o trânsito intestinal e a prevenir a constipação. Além disso, podem prevenir distúrbios digestivos, como diverticulite e síndrome do intestino irritável.

Cicatrização

A vitamina C encontrada na fruta é importante para a cicatrização, especialmente em situações pós-operatórias, devido à sua rápida utilização na síntese de colágeno no local da lesão.

Melhora imunidade

A vitamina C é crucial para a manutenção de um sistema imunológico saudável, apoiando tanto as funções celulares do sistema imunológico inato quanto do adaptativo. A deficiência dessa vitamina pode comprometer a imunidade, aumentando a suscetibilidade a gripes, resfriados e outras infecções.

Diminui a acne

As tangerinas contêm ácido cítrico, que combate a acne e possui propriedades esfoliantes, removendo células mortas da pele e promovendo uma aparência mais luminosa e uniforme.

Previne anemia

A vitamina C aumenta a disponibilidade e absorção de ferro, de fontes não heme, facilitando a conversão de ferro férrico para ferroso. Isso é importante na prevenção da anemia, especialmente em pacientes vegetarianos.

Hidratação

Com cerca de 85% de água, a tangerina contribui para a hidratação do corpo.