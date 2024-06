‘Viciado’ em tatuagem gastou cerca de R$ 680 mil para cobrir 98% do corpo com tinta

Um britânico conhecido por ser viciado em tatuagens já gastou 100.000 libras (cerca de R$ 680 mil) cobrindo 98% de seu corpo com tinta. Agora ele diz que está ficando sem pele para mais. Eli Ink, de 33 anos, começou a empreitada aos 17, quando fez uma teia de aranha preta no cotovelo – que é sua única parte do corpo ainda não coberta com tinta preta.

Ele passou a cobrir partes de seu corpo completamente de preto – inclusive braços, pernas e peito.

“Você tem que andar ao meu redor para ver tudo. Estou ficando sem espaço visível e tenho quase quatro camadas de tatuagens diferentes em meu corpo. Com a tatuagem, uma vez que a pele visível desaparece, você só tem coisas muito limitadas para colocar em cima”, comenta Eli, que dirige a Sacred Silence Tattoo em Hove, East Sussex: “Eu tenho tinta verde e branca em cima do preto – você pode colocar camadas e mais camadas. Fiquei completamente sem pele em branco, mas ela assumiu uma forma totalmente nova”.

Eli diz que recebe alguns olhares engraçados de estranhos, mas isso não o impediu de tentar cobrir todo o corpo com tinta.

“É como pintar as paredes de uma casa – você pode pintar a parede do seu quarto de preto e depois de branco, verde ou amarelo por cima. Há algo de lindo nisso. Mas fui cuspido e atacado por causa da minha aparência. Sempre aconteceu em outros países fora do Reino Unido.”

